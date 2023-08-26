26.08.2023 12:56

Онлайн покер в Україні: особливості гри і розвитку

Кожна країна світу давно прийняла чітку позицію щодо азартних розваг. Одні повністю заборонили, інші частково. А хтось зовсім перетворив гемблінг на прибуткову статтю державного бюджету. В Україні останні роки відбулися зміни. Починаючи з 2021 року азартні розваги, серед яких покер, є цілком законними і можуть отримувати ліцензію від влади країни.

Боротьба за легалізацію

Азартні розваги було заборонено ще 2009 року. Оскільки покер віднесли до спортивних ігор, продовжували влаштовуватись турніри. Але потім, до кінця того ж року ситуація кардинально змінилася і покерні заходи знову опинилися під забороною.

На цей момент уже діяли спеціальні організації, зокрема ФСПУ. Вони довгі роки боролися за визнання спортивної гри. Їхні дії увінчалися успіхом, у 2020 році заборону знову зняли.

Найкраща українська покерна кімната

Незважаючи на довгі роки заборон, відкривалися руми, які позиціонують себе українськими. Вони працювали «офіційно», але за ліцензією інших регуляторів. Таким чином, користувачі, заходячи до кімнати, ніби перебували на території іншої країни.

На такій основі 2016 року з'явився ПокерМатч. На даний момент це найбільш відомий, сучасний, популярний і великий рум України. До 2018 року він зумів зібрати великий пул гравців та відвоювати місце на ринку гемблінгу. Після легалізації люди дізнаються про нього у всіх ЗМІ та на рекламних банерах. Із запуском ПокерМатч з'явилася можливість поповнювати рахунок у гривнях та виводити гроші прямо на Приват, без обмінників.

Як грають українці

Зараз згідно із законодавством гра у покер на гроші офіційно дозволено. Не можна грати лише за офлайн кеш-столами. Покерні кімнати не блокуються, якщо працюють за ліцензією. Багато зарубіжних рум включили до списку своїх валют гривні і відкрили дозвіл на Приват. Найчастіше гравці обирають такі закордонні майданчики:

Покер Старс;

Party Poker;

888Poker;

Покердом.

Реєстрація в них абсолютно законна, а програми для телефону або клієнт для ПК легко завантажити та встановити.

Як дізнатися про новини світового покеру

Думати про це було б доречно років 20 тому. Зараз, в епоху інтернету, це не складе проблеми. По-перше, є безліч іноземних та вітчизняних новинних сайтів. Вони спеціалізуються на пошуку найцікавіших новинок та публікують у себе на сторінках.

Окремо варто згадати партнерські сайти покерних румів. Найчастіше в них знаходяться рейтинги, огляди на кімнати та ігри, школи, що надаються ними. Неодмінним атрибутом є розділ новин.

Першим дізнаватись новини, радимо підписатися на розсилку. Це не займе багато часу, проте актуальна інформація завжди надходитиме вчасно.