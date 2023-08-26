Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 26 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Фахівці ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання щоденно тричі на добу.
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