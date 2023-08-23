23.08.2023 13:54 Рита Парфенова

Медики Харкова подарували 45-річному чоловіку друге життя

Бригада медиків швидкої допомоги провела вдалі реанімаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

22 серпня о восьмій годин ранку надійшов екстрений виклик до чоловіка 46 років, і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу.



Бригада, ЕМД 108 у складі фельдшера Ольги Погорєлової, лікаря-інтерна Гліба Казакова та водія Олега Бабенко, яка прибула на виклик, негайшо почара реанімаційні заходи.



Маючи новітнє необхідне обладнання та високопрофесійні навички співробітників, вдалося відновити вітальні функції.



Хворого шпиталізовано до лікувального закладу, де він перебуває в стабільному стані та має сприятливі прогнози до одужання.