У підземці Харкова зупинили пасажира із забороненим вантажем

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка з наркотиками.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, працівники відділу поліції в метрополітені у вестибюлі станції метро «Південний вокзал» виявили 43-річного чоловіка, який зберігав при собі амфетамін та пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.
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