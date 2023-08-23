23.08.2023 13:28 Рита Парфенова

У підземці Харкова зупинили пасажира із забороненим вантажем

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка з наркотиками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники відділу поліції в метрополітені у вестибюлі станції метро «Південний вокзал» виявили 43-річного чоловіка, який зберігав при собі амфетамін та пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.