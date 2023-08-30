30.08.2023 15:03 Рита Парфенова

Близько півтисячі дітей пройшли реабілітацію у харківській лікарні

Комплекс реабілітаційних послуг та психологічну підтримку у Міській дитячій клінічній лікарні № 24 у 2023 році отримали 479 пацієнтів.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департаменті охорони здоров'я, лікарня надає реабілітаційну допомогу пацієнтам віком від 3 до 18 років в амбулаторних умовах.



У лікувальному закладі працює сучасне відділення реабілітації, створена мультидисциплінарна реабілітаційна команда у складі дитячих ортопедів, неврологів, лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, ерго- та фізичних терапевтів, психологів, логопеда, асистентів та медсестер.



Лікарі проводять первинне реабілітаційне обстеження, ставлять діагноз та складають індивідуальний реабілітаційний план. Також проводять лабораторні та інструментальні обстеження, забезпечують організацію навчання пацієнтів та членів їхніх родин особливостям догляду тощо.



Отримати реабілітаційну допомогу дітям можна за умови наявності електронного направлення від лікаря-спеціаліста.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Міській дитячій клінічній лікарні №24 відкрили кімнату сенсорної релаксації.