    
Главная Новини Харкова Медицина Близько півтисячі дітей пройшли реабілітацію у харківській лікарні
30.08.2023  15:03   Рита Парфенова

Близько півтисячі дітей пройшли реабілітацію у харківській лікарні

Комплекс реабілітаційних послуг та психологічну підтримку у Міській дитячій клінічній лікарні № 24 у 2023 році отримали 479 пацієнтів.

У Міській дитячій клінічній лікарні №24 відкрили кімнату сенсорної релаксації.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департаменті охорони здоров'я, лікарня надає реабілітаційну допомогу пацієнтам віком від 3 до 18 років в амбулаторних умовах.

У лікувальному закладі працює сучасне відділення реабілітації, створена мультидисциплінарна реабілітаційна команда у складі дитячих ортопедів, неврологів, лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини,  ерго- та фізичних терапевтів,  психологів, логопеда, асистентів та медсестер.

Лікарі проводять первинне реабілітаційне обстеження, ставлять діагноз та складають індивідуальний реабілітаційний план. Також проводять лабораторні та інструментальні обстеження, забезпечують організацію навчання пацієнтів та членів їхніх родин особливостям догляду тощо.

Отримати реабілітаційну допомогу дітям можна за умови наявності електронного направлення від лікаря-спеціаліста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Міській дитячій клінічній лікарні №24 відкрили кімнату сенсорної релаксації.

Источник:   ХМР
 Тэги:  медицина, лікарня, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Надзвичайні події Під Харковом напали на бригаду швидкої допомоги 24.08 Медицина Медики Харківщини врятували від смерті жінку 23.08 Медицина Медики Харкова подарували 46-річному чоловіку друге життя
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 