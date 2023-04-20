Кімнату сенсорної релаксації відкрили дитячій лікарні Харкова (фото)

У Міській дитячій клінічній лікарні №24 відкрили кімнату сенсорної релаксації.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, у заході взяла участь заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
Під час війни значно збільшилася кількість дітей із психологічними травмами та нервовими порушеннями, відзначили у Департаменті охорони здоров'я. Томузросла потреба проведення реабілітаційних заходів та психологічної допомоги.
У лікувальному закладі було виділене приміщення площею 50 кв. м, де за підтримки благодійного фонду «Добрі вчинки разом» провели ремонт. Кімнату обладнали спеціальним інвентарем. Її можуть відвідувати нормотипові діти з психологічним навантаженням, у тому числі пов'язаним з війною (групові заняття), діти з неврологічними ураженнями та порушенням опорно-рухового апарату (індивідуальні або заняття у мінігрупах).
Спеціальний інвентар забезпечить проведення світло-, звуко-, арт- та пісочної терапії. Корекція страхів і тривоги здійснюватиметься за допомогою релаксаційних вправ та ігор.
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