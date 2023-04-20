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20.04.2023  17:56   Дмитро Колонєй

Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова розповів про теми, які обговорюються на Міжнародному саміті міст та регіонів, який проходить у Києві.


Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі опублікував допис, присвячений Міжнародному саміту міст та регіонів, який проходить у Києві. 
 
"Основна тема - повоєнне відновлення України. Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова. І навіть протягом минулого року, коли місто страждало від щоденних обстрілів, відновили близько 200 будинків. Відбудова житла, соціальної сфери, обʼєктів інфраструктури - це наш пріоритет і на цей рік. 
 
Ще одна важлива тема саміту - гуманітарне розмінування.  І Президент України Володимир Зеленський вважає позбавлення країни від мін, снарядів, що не розірвалися, та іншого вибухонебезпечного російського мотлоху одним з пріоритетів роботи на найближчий час. 
 
Також саміт ще раз утвердив у думці, що цивілізований світ підтримуватиме Україну не лише під час нашої боротьби, але й після нашої Перемоги! - підсумував мер Харкова.
 
 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, саміт міст, харків
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