20.04.2023 17:56 Дмитро Колонєй

Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова розповів про теми, які обговорюються на Міжнародному саміті міст та регіонів, який проходить у Києві.



Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі опублікував допис, присвячений Міжнародному саміту міст та регіонів, який проходить у Києві. "Основна тема - повоєнне відновлення України. Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова. І навіть протягом минулого року, коли місто страждало від щоденних обстрілів, відновили близько 200 будинків. Відбудова житла, соціальної сфери, обʼєктів інфраструктури - це наш пріоритет і на цей рік.

Ще одна важлива тема саміту - гуманітарне розмінування. І Президент України Володимир Зеленський вважає позбавлення країни від мін, снарядів, що не розірвалися, та іншого вибухонебезпечного російського мотлоху одним з пріоритетів роботи на найближчий час.

Також саміт ще раз утвердив у думці, що цивілізований світ підтримуватиме Україну не лише під час нашої боротьби, але й після нашої Перемоги! - підсумував мер Харкова.



