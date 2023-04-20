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20.04.2023  18:20   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли прикордонні селища Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківщині ввечері 20 квітня 2023 року склалася наступна обстановка:
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна ситуація без істотних змін. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріл 4 населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Домашнє.

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  • На Куп'янському напрямку артилерійські обстріли противника зазнали 5 селищ Харківщини: Червоне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Західне та Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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