Окупанти обстріляли прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний дрібний дощ продовжиться вранці та стихне тільки в середині дня. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
Сьогодні відзначається день однієї з найдавніших та найскладніших мов у світі.
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