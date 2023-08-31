31.08.2023 09:25 Віталій Хінєвіч

Окупанти, знищуючи школи Харківщини, завдали багатомільярдних збитків екології

Школи Харківщини зазнавали ракетних ударів з перших днів війни. Обстріли цивільних об’єктів є воєнним злочином. Війна призводить до порушення прав дітей на освіту, безпеку та розвиток.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Руйнувань та пошкоджень зазнали більше третини всіх навчальних засобів на території Харківської області. Зруйновані будівлі закладів, знищені меблі та техніка.

Державна екологічна інспекція у Харківській області, з метою фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок збройної російської агресії, розраховує збитки, завдані державі.

Станом на 30 серпня, розраховані збитки, завдані довкіллю засміченням земельних ресурсів склом, пластиком, папером, будівельними відходами, металом та уламками бойових частин ракет на територіях навчальних закладів. Загальна сума шкоди склала 23 млрд 255 млн 580 тис грн.

Матеріали за цими подіями передані Спеціалізованій екологічній прокуратурі Харківської області та Управлінню Служби Безпеки України в Харківській області. Державні інспектори продовжують фіксувати в межах своєї компетенції збитки, завдані довкіллю внаслідок російської агресії та вживати заходи інспекційного реагування.