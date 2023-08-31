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31.08.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, як проходитиме навчальний процес у метрополітені

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що загалом у метрополітені створено 60 класів для проведення освітнього процесу, передає РЕДПОСТ .

 
За словами мера Харкова навчальні класи оснащені партами, стільцями. Є інтерактивна дошка та інше.
 
«Це перший такий наш досвід, жодне місто в Україні та світі не має такого досвіду. Наразі закінчуються роботи з облаштування всіх навчальних класів», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також міський голова нагадав, що батьки могли на власний розсуд вибрати формат навчання. Вибрати можна було онлайн-навчання та комбінований формат навчання.
 
Водночас він додав, що навчальний процес проходитиме у дві зміни. Навчальна програма буде включати всі дисципліни, крім фізичної культури.
 
Загалом у класах облаштованих у метрополітені навчатимуться більше тисячі школярів, які навчатимуться в офлайн форматі тричі на тиждень та двічі на тиждень у форматі онлайн.
 
«Такі класи облаштовані за всіма нормами. Що стосується насамперед повітрообміну, це дуже важливо. Також щодо освітлення це теж дуже важливо, шумоізоляції. Також ми зробили вбриральні. Це справжня школа», - розповів мер Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові облаштовують класи в метрополітені (фото).
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, освіта, ігор терехов
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