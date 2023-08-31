31.08.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

Публічно схвалювали дії президента російської федерації: на Харківщині викрито двох чоловіків

Дізнавачі повідомили про підозру двом жителям міста Вовчанськ Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час окупації 46 та 44-річні чоловіки під час отримання гуманітарної допомоги публічно схвалювали дії президента російської федерації та заперечували здійснення збройної агресії проти України.

Також 46-річний підозрюваний отримав паспорт громадянина російської федерації, що вважав правильним та правомірним. Крім того, чоловік підтримував поширення суверенітету агресора на території України.

Він переконував місцеве населення, що військовослужбовцями зс рф не здійснюються обстріли прилеглих населених пунктів та мирного населення, а навпаки, запевняв, що дані обстріли вчиняють виключно військовослужбовці Збройних сил України.

30 серпня дізнавач відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.