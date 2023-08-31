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31.08.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові внаслідок ДТП спалахнула фура

31 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», навантаженої лікеро-горілчаною продукцією.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
31 серпня о 9:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», навантаженої лікеро-горілчаною продукцією. Внаслідок ДТП фура перекинулась і загорілась.
 
До місця події направлено 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. На час їх прибуття у фурі горіла кабіна, напівпричіп та тара, у яку був запакований вантаж. Площа пожежі склала біля 25 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 09:41. Триває його ліквідація.
 
Відомо про 2-х постраждалих внаслідок ДТП: 15-річна пасажирка легковика та експедитор вантажного автомобіля.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Новобаварському районі Харкова.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
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