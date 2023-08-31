31.08.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові внаслідок ДТП спалахнула фура

31 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», навантаженої лікеро-горілчаною продукцією.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

31 серпня о 9:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», навантаженої лікеро-горілчаною продукцією. Внаслідок ДТП фура перекинулась і загорілась.

До місця події направлено 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. На час їх прибуття у фурі горіла кабіна, напівпричіп та тара, у яку був запакований вантаж. Площа пожежі склала біля 25 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 09:41. Триває його ліквідація.

Відомо про 2-х постраждалих внаслідок ДТП: 15-річна пасажирка легковика та експедитор вантажного автомобіля.