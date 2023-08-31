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31.08.2023  11:10   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1940 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Електрогазозварник – 20 000  грн. 
  • Механік – 19 500  грн.  
  • Фахівець з публічних закупівель –  18 800  грн.   
  • Швачка – 18 000 грн. 
  • Інженер лісового господарства – 15 000 грн.  
  • Бухгалтер – 13 500 грн. 
  • Слюсар будівельний – 12 000 грн. 
  • Кухар – 11 000 грн. 
  • Фармацевт – 10 800 грн. 
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 500 грн. 
 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття треба звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути на сайті.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харків
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