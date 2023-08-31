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31.08.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіків підозрюють у скоєнні крадіжки силового кабелю

Сьогодні вночі патрульні отримали виклик про крадіжку, яка сталась на Салтівскому шосе на території будівництва.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Прибувши за вказаною адресою, патрульні оглянули прилеглу територію. Неподалік місця виклику патрульні виявили двох громадян та авто Daewoo. З собою та в багажнику авто в них був зрізаний силовий кабель.
 
Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок ДТП спалахнула фура.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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