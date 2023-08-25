Ремонт у Харківському метрополітені: для пасажирів закритий перехід між станціями

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Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.

Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.