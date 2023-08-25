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25.08.2023  14:47   Рита Парфенова

Ремонт у Харківському метрополітені: для пасажирів закритий перехід між станціями

Міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» Харківського метрополітену зачинено для користування пасажирів.


Фото: Харківський метрополітен
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Хароківський метрополитен», центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року у звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт.
 
Указані роботи будуть проводитися відповідно до Наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 23.08.2023 р. №320.

Перехід між вказаними станціями тимчасово буде здійснюватися через боковий пішохідний перехід.
 
Пасажирів просять вибачити за тимчасові незручності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міжвестибюльний пішохідний перехід на станції «Перемога» зачинений для користування пасажирів по 31 грудня 2023 року у звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт.
Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харків
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