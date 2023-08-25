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25.08.2023  13:47   Рита Парфенова

Комунальники Харкова перекладають вводи до районних теплових пунктів

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» активно долучилися до роботи з перекладки вводів до центральних районних теплових пунктів.

«Харківводоканал» перекладає вводи до районних теплових пунктів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», до початку опалювального сезону намічено замінити трубопроводи на 19 об'єктах.

На п'ятьох теплових пунктах відповідні роботи вже проведено, а ще на п'яти завершуються. Про це повідомив заступник директора із виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

«Зокрема, проспектом Тракторобудівників йде заміна технічно зношеної ділянки трубопроводу холодного водопостачання довжиною 25 метрів та діаметром 160 мм. У роботі використовуємо сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років», – наголосив Микола Завада.

Також заступник директора комплексу повідомив, що в рамках підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період із запланованих до перекладки ділянок водоводів загальною протяжністю 10 км цього року вже замінили 10,7 км трубопроводів і робота у цьому важливому напрямку триває.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Харківспецбуд» відновлюють дитячі майданчики міста:

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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