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24.08.2023  16:34   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують дитячі майданчики на Холодній горі (фото)

Про роботи, які виконують бригади підприємства, розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці відновлюють дитячі майданчики міста:

  • лагодять пошкоджені елементи ігрових комплексів,
  • фарбують їх тощо.

 

У Холодногірському районі бригади підприємства працюють

  • на вул. Чоботарській та
  • вул. Холодногірській . 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чи підвищать тарифи на послуги опалення та гаряче водопостачання у Харкові.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, майданчики, харків
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