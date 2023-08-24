Комунальники Харкова ремонтують дитячі майданчики на Холодній горі (фото)

Про роботи, які виконують бригади підприємства, розповіли у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці відновлюють дитячі майданчики міста:
У Холодногірському районі бригади підприємства працюють
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чи підвищать тарифи на послуги опалення та гаряче водопостачання у Харкові.
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