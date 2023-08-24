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24.08.2023  17:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині протизаконно використовувалося водосховище у півмільярда гривень

Державі повернуто землі водного фонду на Харківщині.

Відібрали водосховище у півмільярда гривень у ділков, які протизаконно його використовували на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, одне з приватних товариств без жодних правовстановлюючих документів користується для рибогосподарських потреб водосховищем вартістю майже 479 млн грн на території Коломацької селищної ради Богодухівського району.
 
Внаслідок порушень норм законодавства, зокрема ст. 13 Закону України «Про аквакультуру», ст. ст. 1, 6, 43, 85 Водного кодексу України, держава не отримує плату за користування природними ресурсами. Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду, який задоволено.
 
Суд задовольнив позов Богодухівської окружної прокуратури Харківської області про звільнення водосховища площею понад 80 га та повернення земель водного фонду вартістю майже 479 млн грн у відання держави.
 
Наразі завдяки принциповій позиції прокуратури рішення Господарського суду реально виконано — водосховище повернуто державі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ділок протизаконно користувався ділянкою землі вартістю у десятки мільйонів на Харківщині.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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