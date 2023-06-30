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30.06.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Ділок протизаконно користувався ділянкою землі вартістю у десятки мільйонів на Харківщині

На Харківщині державі буде повернута земельна ділянка.

Залишиться без ділянки землі у десятки мільйонів ділок, який протизаконно нею користувався. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2018 році між ГУ Держгеокадастру та жінкою укладено договір земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району. Площа землі — 4 га, нормативна грошова оцінка — понад 20 млн гривень. 
 
 
Проте угода була укладена незаконно. Встановлено, що земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги Печенізького водосховища. Категорія земельної ділянки могла бути віднесена лише до земель водного фонду або рекреаційного призначення, розпорядження якою, відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, належить до компетенції Харківської обласної державної адміністрації.
 
Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду.
 
20 червня 2023 року Машівський районний суд Полтавської області задовольнив позовну заяву прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.
 
 

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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