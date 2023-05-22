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22.05.2023  16:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині волонтер та посадовець обікрали бюджет на сотні тисяч

Прокуратура викрила шахрайську схему на Харківщині.

Обікрали бюджет на сотні тисяч волонтер та посадовець на Харківшині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, посадовець організував укладення договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад 1 мільйон гривень. 
 
Для реалізації вказаної схеми він схилив до підписання договорів на поставку продуктів харчування з підставним підприємством начальника відділу освіти вказаної селищної ради, яка не була обізнана про злочинні плани співучасників.
 
У свою чергу, волонтер підшукав інше підприємство реального сектору економіки, закупив у нього продукти для населення за значно нижчою ціною та поставив їх до селищної ради в кількості значно меншій, ніж вказано в документах.
 
Залишок бюджетних коштів у сумі майже 300 тисяч гривень був легалізований через інше підприємство на його особистий картковий рахунок у вигляді фінансової допомоги.
 
Волонтеру повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України), у володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 209 КК України), та у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).
 
Обікрали бюджет на сотні тисяч волонтер та посадовець на Харківшині
 
Посадовцю інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).
 
Начальнику відділу освіти за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).
 
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
 
Нагадаємо, ранше РЕДПОСТ писав про затримку правоохоронцями кібераферистів, які провернули шахрайську схему на 2 мільйони гривень.

 


Тэги:  афера, шахрайство, харків
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