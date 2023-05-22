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22.05.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Стало відомо, коли розпочинається основна сесія НМТ у Харківській області

У регіоні основна сесія НМТ триватиме до 20 червня. За цей період планується провести 10 тестувань у дві зміни.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що на Харківщині 7 червня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту.
 
«Порівняно з минулим роком маємо позитивну динаміку. Так, для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту зареєструвалися 11 992 особи. Це на 75,7 % більше, ніж у 2022 році», – сказав директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов.
 
Він наголосив, що наразі підготовка до національного мультипредметного тесту на Харківщині йде за графіком. В області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів на базі закладів освіти у 9 населених пунктах.
 
«Під час повітряної тривоги НМТ перериватиметься, а учасники та працівники тимчасових екзаменаційних центрів повинні будуть перейти до укриттів. Ми вже перевіряли системи тестування і вони дозволяють розпочати завдання з того місця, на якому учасник зупинився», – зазначив Олексій Литвинов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у більшості громад Харківської області навчальний рік завершиться 2 червня.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  освіта, харків
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