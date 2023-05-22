22.05.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів житловий будинок

Загорання будинку сталося в селі Нижче Солоне Борівської територіальної громади Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Повідомляється, що 22 травня об 10:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Нижче Солоне Борівської територіальної громади Ізюмського району у житловому секторі сталася пожежа.

Негайно на місце події було направлено місцевий пожежно-рятувальний підрозділ та вогнеборців Луганського гарнізону.

По прибуттю встановили, що горять веранда та покрівля житлового будинку на площі 56 кв. м. Загиблих та постраждалих на пожежі не виявлено.

Пожежу локалізовано о 11:30 та ліквідовано о 13:15. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню вогню на інші кімнати будинку.

Причини пожежі встановлюють відповідні фахівці. Від Луганського гарнізону на місці події працювали 5 чоловік особового складу із залученням однієї одиниці техніки.



