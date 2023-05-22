22.05.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Тільки на одному полі передмістя Харкова вибухотехники виявили та знешкодили десятки мін «Пелюстка» (фото)

Щодня під Харковром поліцейські виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, найчастіше знаходять протитанкові, а також протипіхотні міни класу ПФМ-1С. Території, де йшли активні бойові дії, «засипані» касетними мінами. За словами фахівців ВТУ, Харківщина – одна з найбільш замінованих областей.

Більше ніж 70 протипіхотних мін «Пелюстка» виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб'яже Чугуївського району. Вибухотехніки роблять проходи по території та виявляють міни за допомогою візуального огляду, а також спеціальних саперних щупів. Потім переносять небезпечні знахідки в більш безпечне місце та підривають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



