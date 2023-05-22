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22.05.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Тільки на одному полі передмістя Харкова вибухотехники виявили та знешкодили десятки мін «Пелюстка» (фото)

Щодня під Харковром поліцейські виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Виявили та знешкодили понад 70 мін «Пелюстка» тільки на одному полі передмістя Харкова вибухотехники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, найчастіше знаходять протитанкові, а також протипіхотні міни класу ПФМ-1С. Території, де йшли активні бойові дії, «засипані» касетними мінами. За словами фахівців ВТУ, Харківщина – одна з найбільш замінованих областей.
 
 
Виявили та знешкодили понад 70 мін «Пелюстка» тільки на одному полі передмістя Харкова вибухотехники
 
Більше ніж 70 протипіхотних мін «Пелюстка» виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб'яже Чугуївського району. Вибухотехніки роблять проходи по території та виявляють міни за допомогою візуального огляду, а також спеціальних саперних щупів. Потім переносять небезпечні знахідки в більш безпечне місце та підривають.
 
Виявили та знешкодили понад 70 мін «Пелюстка» тільки на одному полі передмістя Харкова вибухотехники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у полі підірвалися та загинули двоє чоловіків.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  вибух, міна, харків
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