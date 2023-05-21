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21.05.2023  09:38   Рита Парфенова

У деокупованих селах Харківщини двоє чоловіків підірвалися на мінах Пелюстка

Протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».

міна пелюстка


Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, події зафіксовані на територіях приватних домоволодінь у с. Руські Тишки Циркунівської громади та с. Нова Гусарівка Балаклійської.

В обох випадках постраждали молоді чоловіки (1980 та 1984 років народження відповідно), які здійснювали господарську діяльність на своїх присадибних ділянках.

Наразі постраждалі перебувають на лікувальні в медичних закладах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Руські Тишки 43-річний чоловік підірвався на власному городі, коли зачепив гряблями міну Пелюстка.



 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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