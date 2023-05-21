У деокупованих селах Харківщини двоє чоловіків підірвалися на мінах Пелюстка

Протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, події зафіксовані на територіях приватних домоволодінь у с. Руські Тишки Циркунівської громади та с. Нова Гусарівка Балаклійської.
В обох випадках постраждали молоді чоловіки (1980 та 1984 років народження відповідно), які здійснювали господарську діяльність на своїх присадибних ділянках.
Наразі постраждалі перебувають на лікувальні в медичних закладах.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Руські Тишки 43-річний чоловік підірвався на власному городі, коли зачепив гряблями міну Пелюстка.
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