21.05.2023 09:38 Рита Парфенова

У деокупованих селах Харківщини двоє чоловіків підірвалися на мінах Пелюстка

Протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, події зафіксовані на територіях приватних домоволодінь у с. Руські Тишки Циркунівської громади та с. Нова Гусарівка Балаклійської.



В обох випадках постраждали молоді чоловіки (1980 та 1984 років народження відповідно), які здійснювали господарську діяльність на своїх присадибних ділянках.



Наразі постраждалі перебувають на лікувальні в медичних закладах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Руські Тишки 43-річний чоловік підірвався на власному городі, коли зачепив гряблями міну Пелюстка.









