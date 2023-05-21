Наїхав мотоблоком на міну: у поліції розповіли подробиці травмування мешканця Харківщини

Внаслідок спрацювання вибухового предмету на території Балаклійської громади Харківщини постраждав чоловік.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, подія сталася 20 травня 2023 року.
Під час обробки землі на своєму городі, 39-річний місцевий житель наїхав мотоблоком на невстановлений пристрій, що спричинило його детонацію.
Постраждалого було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».
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