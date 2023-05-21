    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА
21.05.2023  09:09   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області були піддані масованому обстрілу з боку окупантів, які використовували артилерію, міномети та авіацію.

наслідки обстрілу Куп'янська
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 20 травня близько 14:30 ворожим дроном-камікадзе у Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих.
 

Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп‘янська отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 21 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 21.05 Надзвичайні події Дворазовий обстріл Куп'янська 20 травня: троє цивільних поранені, велика пожежа на підприємстві 20.05 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: постраждала жінка
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 