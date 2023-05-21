21.05.2023 09:09 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області були піддані масованому обстрілу з боку окупантів, які використовували артилерію, міномети та авіацію.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 20 травня близько 14:30 ворожим дроном-камікадзе у Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.



У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.



Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп‘янська отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.



