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21.05.2023  08:29   Рита Парфенова

Дворазовий обстріл Куп'янська 20 травня: троє цивільних поранені, велика пожежа на підприємстві

Слідчі прокуратури розпочали досудове розслідування військових злочинів країни-агресора.

наслідки обстрілу Куп'янська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ «Град» із запалюючими елементами з піротехнічним складом.

Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств.

наслідки обстрілу Куп'янська

Близько 19:00 військові держави-агресора потворно обстріляли Куп‘янськ. Попередньо, вже з артилерії. Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.

наслідки обстрілу Куп'янська

Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові завдали по Харкову удар дроном-камікадзе.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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