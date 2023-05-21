21.05.2023 08:29 Рита Парфенова

Дворазовий обстріл Куп'янська 20 травня: троє цивільних поранені, велика пожежа на підприємстві

Слідчі прокуратури розпочали досудове розслідування військових злочинів країни-агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ «Град» із запалюючими елементами з піротехнічним складом.



Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств.





Близько 19:00 військові держави-агресора потворно обстріляли Куп‘янськ. Попередньо, вже з артилерії. Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.





Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові завдали по Харкову удар дроном-камікадзе.



