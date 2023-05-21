Бойові зіткнення з ворогом сталися на Харківщині

Військові рф не припиняють спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
До того ж ворог завдав авійційних ударів по трьом населеним пунктам Харківщини – селам Нестерне, Кислівка та Котлярівка.
Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше 21 населений пункт Харківської області, а саме:
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