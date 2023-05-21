    
Главная Новини Харкова Армія Бойові зіткнення з ворогом сталися на Харківщині
21.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Бойові зіткнення з ворогом сталися на Харківщині

Військові рф не припиняють спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

До того ж ворог завдав авійційних ударів по трьом населеним пунктам Харківщини – селам Нестерне, Кислівка та Котлярівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше 21 населений пункт Харківської області, а саме:

  • Бударки,
  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Землянки,
  • Кислівка,
  • Козача Лопань,
  • Котлярівка,
  • Масютівка,
  • Нестерне,
  • Новомлинськ,
  • Плетенівка,
  • Покаляне,
  • Табаївка,
  • Тернова,
  • Тополі,
  • Уди,
  • Устинівка
  • Фиголівка,
  • Хатнє.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог посилив авіаудари по Харківщині.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.05 Армія Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти Харківщини: список 18.05 Армія Військові рф намагалися піти в наступ у Куп'янському напрямку 15.05 Армія Окупанти нанесли авіаудар по селам Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 