21.05.2023 08:15 Рита Парфенова

Бойові зіткнення з ворогом сталися на Харківщині

Військові рф не припиняють спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.



На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.



До того ж ворог завдав авійційних ударів по трьом населеним пунктам Харківщини – селам Нестерне, Кислівка та Котлярівка.



Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше 21 населений пункт Харківської області, а саме:

Бударки,

Вовчанськ,

Гатище,

Дворічна,

Западне,

Землянки,

Кислівка,

Козача Лопань,

Котлярівка,

Масютівка,

Нестерне,

Новомлинськ,

Плетенівка,

Покаляне,

Табаївка,

Тернова,

Тополі,

Уди,

Устинівка

Фиголівка,

Хатнє.



