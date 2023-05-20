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20.05.2023  08:12   Дмитро Колонєй

Ворог значно посилив авіаудари по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 20 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали від авіаударів ворога шість селищ Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах та протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Плетенівка та Землянки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 7 населених пунктів Харківщини: Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 11 населених пунктів Харківщини:  Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове.. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 травня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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