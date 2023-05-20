20.05.2023 08:12 Дмитро Колонєй
Ворог значно посилив авіаудари по Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 20 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах та протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Плетенівка та Землянки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 7 населених пунктів Харківщини: Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі.
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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 11 населених пунктів Харківщини: Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове..
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