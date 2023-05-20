Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували 13 пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
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