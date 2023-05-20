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20.05.2023  08:19   Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували 13 пожеж.


Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

  •  13 – на ліквідацію пожеж;
  •  7 –  на перевірку місць ворожих обстрілів;
  •  7 – для надання допомоги населенню;
  •  3 – інші виїзди.
 
 7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
 Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстановка, харків, агрессия россии
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