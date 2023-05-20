20.05.2023 08:19 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували 13 пожеж.



Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж;

7 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.



