20.05.2023 08:44 Дмитро Колонєй
Під час обстрілу Харківщини загинула людина у Куп'янському районі
Від ударів ворога постраждали понад два десятки селищ Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, за минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
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Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.
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У с. Петропавлівка Куп'янського району, на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
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У с. Синьківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований.
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Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.
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