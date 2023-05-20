    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинула людина у Куп'янському районі
20.05.2023  08:44   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини загинула людина у Куп'янському районі

Від ударів ворога постраждали понад два десятки селищ Харківщини.

Загинула людина під час бострілу Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, за минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. 
 
 
  • Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди. 
  • У с. Петропавлівка Куп'янського району, на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. 
  • У с. Синьківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований. 
  • Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.
 
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що рятувальник Харківщини ліквідували майже півтора десятки пожеж.
 

Источник:   Телаграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Надзвичайні події Правоохоронці показали фотографії наслідків прильотів на Харківщині 19.05 Армія ЗСУ ефективно знищують поповнення армії окупантів (відео) 18.05 Надзвичайні події Під час ракетного удару окупантів по передмістю Харкова загинула людина
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 