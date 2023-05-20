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20.05.2023  09:36   Дмитро Колонєй

Харківські дорожники ремонтують вулиці Індустріального району

Де саме йдуть відновлювальні роботи розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Ремонтують вулиці Індустріального району харківські дорожники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства ремонтують дороги на

  • бульварі Грицевця;
  • вулиці Грицевця;
  • Роганській вулиці.

Ремонтують вулиці Індустріального району харківські дорожники

Ремонтують вулиці Індустріального району харківські дорожники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2023 року припинено рух тролейбусів на вул. Кузнечній, у пров. Лопатинському та пров. Соляниківському з 10:00 до 14:00.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків
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