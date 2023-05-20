20.05.2023 09:36 Дмитро Колонєй

Харківські дорожники ремонтують вулиці Індустріального району

Де саме йдуть відновлювальні роботи розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства ремонтують дороги на

бульварі Грицевця;

вулиці Грицевця;

Роганській вулиці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2023 року припинено рух тролейбусів на вул. Кузнечній, у пров. Лопатинському та пров. Соляниківському з 10:00 до 14:00.



