Харківські дорожники ремонтують вулиці Індустріального району

Де саме йдуть відновлювальні роботи розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади підприємства ремонтують дороги на
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2023 року припинено рух тролейбусів на вул. Кузнечній, у пров. Лопатинському та пров. Соляниківському з 10:00 до 14:00.
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На перший план вийде прагнення порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в третью суботу травня в Україні відзначають День науки.
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