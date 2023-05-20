20.05.2023 10:33 Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали фотографії наслідків прильотів на Харківщині

Під час ударів окупантів по Харківщині один чоловік загинув, ще один отримав поранення:

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині слідчі продовжують реєструвати наслідки обстрілів з боку загарбників.

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Внаслідок обстрілів міст Куп’янськ та Вовчанськ пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У селі Петропавлівка пошкоджені житловий будинок та господарчі споруди. Загинув 65-річний чоловік.

Під час обстрілу у селі Синьківка Куп'янського району травми отримав цивільний чоловік. Його доставили до лікарні. В населеному пункті пошкоджені будинки і господарчі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



