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20.05.2023  10:33   Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали фотографії наслідків прильотів на Харківщині

Під час ударів окупантів по Харківщині один чоловік загинув, ще один отримав поранення:

Показали фотографії наслідків прильотів на Харківщини правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині слідчі продовжують реєструвати наслідки обстрілів з боку загарбників.
 
  •     Внаслідок обстрілів міст Куп’янськ та Вовчанськ пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. 
  •     У селі Петропавлівка пошкоджені житловий будинок та господарчі споруди. Загинув 65-річний чоловік. 
  •     Під час обстрілу у селі Синьківка Куп'янського району травми отримав цивільний чоловік. Його доставили до лікарні. В населеному пункті пошкоджені будинки і господарчі споруди.  
Показали фотографії наслідків прильотів на Харківщини правоохоронці
 
Показали фотографії наслідків прильотів на Харківщини правоохоронці
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.   За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Харківщини загинула людина у Куп'янському районі.

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
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