21.05.2023 07:30 Рита Парфенова

21 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.

У 2001 році ЮНЕСКО ухвалила Загальну декларацію про культурне розмаїття, а у грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

Якщо звернутися до офіційних джерел, цей День надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття та навчитися розвивати співпрацю між народами світу.



* * *



Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам’ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Пам’ятна дата встановлена Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму.



* * *



Православні згадують сьогодні Іоанна Богослова – а ще він вважається покровителем письменників, редакторів та видавців. Крім книгодрукарів його вважають своїм покровителем продавці книг та працівники паперової промисловості.

Також цього дня

У 1091 відбулося перше зареєстроване на Русі затемнення Сонця.



1265 – народився Данте Аліг'єрі, італійський поет та мислитель, автор «Божественної комедії», творець італійської літературної мови.



1471 – народився Альбрехт Дюрер, німецький живописець та теоретик мистецтва епохи Відродження.



1502 - іспанський мореплавець Жуан да Нова, який перебуває на службі у португальців, відкриває острів Святої Єлени в Південній Атлантиці. У XVII столітті островом недовго володіли голландці, а 1659 року він став британської колонією. 1815 року сюди був засланий Наполеон I, де він і помер через шість років.



1853 – натураліст-самоучка Філіп Генрі Госсе виставив у лондонському Ріджерс-парку «Водний віварій» – по суті перший акваріум.



1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні.



1892 – у Мілані відбулася прем'єра однієї з найбільш виконуваних опер у світі – «Паяци».



1904 – у Парижі засновано ФІФА – Міжнародну федерацію футболу.



1916 – у Великій Британії вперше у світовій практиці введено «літній» час.



1918 – у Києві представники різних партій сформували Українську національно-державну спілку.



1928 – Уолт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі-Мауса.



1937 – народилася Софіко Чіаурелі, грузинська актриса («Не горюй», «Хевсурська балада», «Мільйон у шлюбному кошику», «Шукайте жінку»).



1980 – у США відбулася прем'єра фільму «Імперія завдає удару у відповідь» із серії «Зоряні війни»



1982 – Фолклендська війна: Великобританія розпочала висадку морського десанту на Фолклендських островах.



1997 - у Вашингтоні американська компанія "Mattel", що продає по всьому світу мільйони ляльок Барбі, провела презентацію свого нового виробу - ляльки Бекі, "політкоректно" іменованої "частково непрацездатною подружкою Барбі". Подружка-калека продається в комплекті з інвалідним візком традиційного для виробів «Matell» рожевого кольору.

Іменини відзначають:

Адріан, Арсен, Іван, Никифор, Пімен.



