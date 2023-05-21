Харківщина на ранок 21 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували 20 пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, дві пожежі сталися внаслдідок обстрілів військовими рф.
20 травня вдень місто Куп'янськ потрапило під обстріли, що призвело до пошкодження приватного підприємства. Внаслідок цього інциденту виникла пожежа, яка охопила будівлю підприємства, а також траву, залишки будівельного сміття, вторинну сировину та щіпку на відкритій території. Загальна площа пожежі становила понад 800 квадратних метрів. Рятувальники оперативно приборкані вогонь, і вдалося ліквідувати загоряння. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.
У іншому районі міста Куп'янськ снаряди вразили приватне житло, спричинивши загоряння господарчої споруди, де знаходилося сіно на площі 10 квадратних метрів. Місцеві мешканці успішно загасили цю пожежу до прибуття рятувальників.
О 20:20 рятувальники з 44-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) здійснювали огляд території міста Куп'янськ, яка була піддана обстрілам з боку ворога. Під час обстеження було виявлено пошкодження паркану та даху приватного житлового будинку.
Загалом протягом доби з 20 по 21 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснеили 34 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 137 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі прокуратури розпочали досудове розслідування дворазового об стрілу Куп'янська 20 травня 2023 року.
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