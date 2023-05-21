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21.05.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік залишився без ступні через вибухонебезпечний предмет

21 травня у селі Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі міста Ізюм.
 
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
 
Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- звернулися до громадян рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок спрацювання вибухового предмету на території Балаклійської громади Харківщини постраждав чоловік.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, події
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