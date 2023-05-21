21.05.2023 15:03 Рита Парфенова

Фінансовий гороскоп на рік: кому Юпітер принесе гроші і славу

Нещодавно планета щастя та удачі Юпітер перейшла у знак Тельця, де пробуде до 25 травня 2024 року. Астрологи переконують, що це принесе помітні зміни для всіх знаків зодіаку.

Як передає РЕДПОСТ, у складеному прогнозі на найближчий рік усім вдасться розвинути відданість справі, терпіння та віру, потрібні для реалізації своїх мрій. Але приземлений Телець надасть їм більш реалістичних форм. Ось як це відобразиться на всіх знаках зодіаку.

Овен

Наступний рік принесе величезні можливості для зміцнення вашого фінансового стану, тому не дивуйтеся, якщо ви отримаєте значне підвищення заробітної плати чи інвестиції почнуть приносити дивіденди. Це зробить вас щедрішою людиною. У вас також буде більше можливостей поєднатись зі своїм фізичним тілом. Побалуйте себе смачною їжею, приємним спортом чи корисними процедурами. Але постарайтесь утриматись від надмірної кількості непотрібних дорогих покупок.

Телець

Будьте готові перетворити усе, до чого ви доторкаєтесь, на чисте золото. Юпітер у вашому знаку подарує вам величезне особистісне зростання, нові можливості і гігантськиий приплив удачі. Ви розвинете дуже глибоку віру в себе і свою здатність знаходити магічне у матеріальному. В цілому ви не схильні до ризику, але наступний рік буде для вас надзвичайно вдалим, тож не бійтесь спробувати щось несподіване. Настав час стрибнути у невідоме і отримати заслужене.

Близнюки

Протягом наступного року приготуйтеся до того, що ваша інтуїція стане такою ж гострою і далекосяжною, як і ваш інтелект. Навчіться довіряти їй та дати своєму внутрішньому "я" більше можливостей для самовираження. Але не забувайте давати собі час для усамітнення та відпочинку. Пам’ятайте, уповільнення не є ознакою лінощів, це спосіб перезарядити свої батареї.

Рак

Вам буде легше, ніж будь-коли оточити себе людьми, які відповідають вашим найвищим цінностям. Ваша група друзів розшириться і вам стане легше відчувати зв'язок з іншими людьми. Цей приплив соціальної енергії сповнить вас додатковим оптимізмом у досягненні своїх цілей та бажань. Ви почнете довіряти Всесвіту і Всесвіт винагородить вас за це.

Лев

Приготуйтеся до значних зрушень у своїй кар'єрі. Ви станете більш впливовим працівником і колеги не зможуть не помітити ваші творчі таланти і самовіддану трудову етику. Тому не бійтеся бути в центрі уваги і грітися в променях заслуженої слави. Це чудовий час для зміни кар’єри, особливо на щось більш прибуткове. Ви будете отримувати більше задоволення від роботи.

Діва

Приготуйтеся до пригод, які змінять ваше життя. Подорож – це фантастичний спосіб змінити свою точку зору та розширити свій кругозір. Тому слідуйте за своїм бажанням побачити світ. У вас також буде кілька непоганих шансів поглибити свою освіту. Що б ви не робили, зосередьтеся також на філософському, духовному та інтелектуальному розвитку. Ви будете, як губка, яка готова вбирати кожну краплю досвіду та знань, які може запропонувати життя.

Терези

Юпітер у Тельці принесе вам рік масу можливостей для більш глибокого та інтимного вивчення ваших стосунків. Не бійтесь вразливості, яку принесе такий поворот, вона допоможе вам створити міцні емоційні зв’язки з іншими людьми, що стане дуже корисним досвідом. На додачу до духовного зростання це може принести вам поліпшення фінансового стану, нове щире кохання та іншу користь.

Скорпіон

Якщо ви шукаєте любові, Юпітер відгукнеться на цей заклик. Шукайте всілякі можливості для встановлення тісніших зв'язків з потенційними партнерами та поглиблення взаємних зобов’язань із тими, з ким ви уже близькі. Будьте щедрими на любов, діліться своїм ресурсом і ви отримаєте вдесятеро більше. Це також чудовий час, щоб насолодитися чуттєвими задоволеннями із давнім партнером. Ви зможете розкрити нові грані своїх стосунків.

Стрілець

Ваша енергія буде настільки потужною, що люди будуть дивуватись, як ви можете стільки зробити, маючи ті ж 24 години на добу. Ваш новий девіз – працювати розумніше, а не старанніше. Ви отримуватимете більше фізичної енергії, підвищите продуктивність і у вас з'явиться більше можливостей для досягнення цілей у галузі здоров'я та самовдосконалення. Не забувайте допомагати іншим і дотримуйтесь здорових звичок для себе.

Козеріг

Зосередьтесь на своїх хобі та приділяйте більше часу розвагам. Вас наповнить відчуття натхнення та прагнення творчості. Ви зможете завершити проєкти своєї мрії і нарешті потішити свою внутрішню дитину. Ви повинні процвітати, а не просто виживати. Юпітер також подарує вам нову пристрасть у стосунках або нове палке кохання. Тому тримайте своє серце відкритим.

Водолій

Ви будете прагнути комфорту, тому приділяйте якнайбільше часу своєму дому. Переїдьте у більш просторе житло, зробіть ремонт або просто додайте затишку в існуючий інтер’єр. Емоційний комфорт не менш важливий, тому ви можете помітити, як ваша сім’я стає для вас все більш важливою. Вам буде легко розв’язувати старі конфлікти і відновлювати зв'язок із близькими. Тому тримайте свій дім відкритим для родичів. Це додасть вам більше віри в себе, ніж будь-коли.

Риби

Не стидайтесь публічно проявляти себе – це ваш рік для того, щоби ділитись своїми ідеями та розширювати можливості для себе. Ви станете джерелом натхнення для інших, якщо покажете їм себе. Вам буде легко встановити значущі зв'язки з іншими людьми у повсякденному житті. Будьте особливо уважними до навколишніх, до того, як вони на вас реагують і як вас слухають. До того ж вам буде чому у них повчитись.



