21.05.2023 14:31 Рита Парфенова

Рятувальники ліквідували наслідки ДТП, у який постраждав 12-річний хлопчик (фото)

Недільного ранку у Богодухівському районі сталося ДТП за участі вантажного і легкового автомобілів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду бійці ДЧСЧ отримали 21 травня об 11:00.



На 403 км автошляху «Київ-Харків-Довжанський», біля с. Шелудькове Валківської громади, зіткнулися легковий автомобіль «KIA» та вантажівка «MAN».



В результаті зіткнення постраждали 2 людей, серед яких 12-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу у м. Валки.





До місця події було направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини із селища Коломак, що на Харківщині, а також їхніх колег з селища Чутове Полтавської області. Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку спершу вжили заходи щодо від’єднання клем акумуляторної батареї легкового транспортного засобу та перекриття подачі газу в газовій системі з метою запобігання загорянню. Потім за допомогою спеціального інструменту вони деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця і транспортували її до карети швидкої допомоги. Також вогнеборці провели очищення проїзної частини дороги від розлитих паливо-мастильних матеріалів.



В ліквідації наслідків ДТП приймали участь 10 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.











