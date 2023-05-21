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21.05.2023  13:20   

День народження відзначає Почесний громадянин міста Харкова Наум Водовозов

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із 85-річчям Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого будівельника України Наума Водовозова.

Почесний громадянин міста Харкова Наум Водовозов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова опубліковано в телеграм-каналі міськради

«Все своє життя Ви присвятили розбудові Харкова. За Вашої безпосередньої участі збудовано чимало об'єктів, важливих для його життєдіяльності: водоводи, комплекси очисних споруд, найбільші магістралі.

Дякую за Вашу працю на благо рідного міста! Впевнений, що після перемоги Ваш багатий життєвий досвід та професіоналізм допоможуть Харкову гідно пройти шлях відновлення!

Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя та невичерпної енергії! Нехай у Вашому домі завжди панують мир та затишок!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 100-річний ювілей відзначив Ветеран Другої світової війни, мешканець Основ'янського району Олексій Миколайович Долгов.

 


Тэги:  вітання, день народження, ігор терехов, харків
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