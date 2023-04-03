03.04.2023 17:51 Рита Парфенова

100-річного ювіляра привітали в Харкові

Ветеран Другої світової війни, мешканець Основ'янського району Олексій Миколайович Долгов напередодні відзначив 100-річний ювілей.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, голова адміністрації району Ганна Головчанська привітала ювіляра та побажала йому міцного здоров’я, миру та родинного затишку. За багаторічну сумлінну й плідну працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 100-річчя з дня народження Олексій Долгов був відзначений Подякою міського голови.



Непростим був життєвий шлях ювіляра. Після школи Олексій Миколайович пішов на фронт, працював техніком-механіком з підготовки літаків до бойових вильотів. Брав участь у Сталінградській битві, у боях за визволення Харкова. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Подальшу трудову діяльність також пов'язав з авіацією. Має двох доньок, трьох онуків та сімох правнуків.



