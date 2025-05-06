Ігор Терехов привітав українських піхотинців із професійним святом

У День піхоти ЗСУ міський голова Харкова Ігор Терехов подякував воїнам за мужність, стійкість і захист рідної землі.
6 травня, у День піхоти Збройних сил України, міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся з вітанням до українських піхотинців. У своєму зверненні він підкреслив роль піхоти як опори української армії та подякував військовим за самовіддану службу на передовій, передає РЕДПОСТ
«Саме ви тримаєте найважчі рубежі й щодня проходите крізь найскладніші випробування цієї війни. У вас немає легких завдань – лише відповідальні, небезпечні й виснажливі», – зазначив Терехов.
Він підкреслив, що завдяки піхотинцям Харків продовжує жити й боротися, а їхня мужність і витримка надихають містян та дають надію на майбутнє.
«Харків’яни щиро вдячні вам за кожен день, який ви виборюєте потом, кров’ю й надлюдськими зусиллями», – наголосив очільник міста.
Ігор Терехов побажав захисникам здоров’я, надійного тилу та швидкої перемоги над ворогом.
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