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06.05.2025  12:59   Рита Парфенова

У Харкові зникла 75-річна жінка з проблемами пам’яті – допоможіть у пошуках

У Новобаварському районі Харкова зникла літня жінка з проблемами пам’яті. Востаннє її бачили 4 травня ввечері. Рідні та волонтери просять допомоги в пошуках.

Валентина Місюріна

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові розшукують 75-річну Валентину Іванівну Алещенко-Місюріну, яка зникла ввечері 4 травня 2025 року. Жінка мешкає на вулиці Марка Бернеса, в районі Карпівського саду (Новобаварський район). Близько 20:15 вона пішла з дому та досі не повернулася. Її місцезнаходження залишається невідомим.

Рідні зазначають, що Валентина Іванівна має проблеми з пам’яттю, тому може бути дезорієнтована та не розуміти, де знаходиться.

Прикмети зниклої:

  • зріст – близько 160 см;
  • статура – середня;
  • волосся – світло-русяве з сивиною, довжина – нижче плечей;
  • очі – сіро-зелені.

Була одягнена:

  • світла кофта (як на фото);
  • чорні штани;
  • чорні туфлі.

До пошуків жінки долучилися волонтери пошукової ініціативи "Мілена". Усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцеперебування Валентини Іванівни, просять терміново звернутися за телефонами: +38 068 777 01 12 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб.

Тэги:  розшук, харків
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