У Харкові зникла 75-річна жінка з проблемами пам’яті – допоможіть у пошуках

У Новобаварському районі Харкова зникла літня жінка з проблемами пам’яті. Востаннє її бачили 4 травня ввечері. Рідні та волонтери просять допомоги в пошуках.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові розшукують 75-річну Валентину Іванівну Алещенко-Місюріну, яка зникла ввечері 4 травня 2025 року. Жінка мешкає на вулиці Марка Бернеса, в районі Карпівського саду (Новобаварський район). Близько 20:15 вона пішла з дому та досі не повернулася. Її місцезнаходження залишається невідомим.
Рідні зазначають, що Валентина Іванівна має проблеми з пам’яттю, тому може бути дезорієнтована та не розуміти, де знаходиться.
Прикмети зниклої:
Була одягнена:
До пошуків жінки долучилися волонтери пошукової ініціативи "Мілена". Усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцеперебування Валентини Іванівни, просять терміново звернутися за телефонами: +38 068 777 01 12 або 102.
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