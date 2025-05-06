06.05.2025 12:55 Віталій Хіневич

У Шевченківському районі з початку року ліквідували 140 аварійних ситуацій на водоводах

З початку року бригадами служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 140 аварійних ситуацій на водоводах.

Капітально відремонтовано 166 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та упорядковано 26 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ

Як повідомив сьогодні, 5 травня, начальник районної служби Андрій Целогородцев, незважаючи на триваючу ворожу агресію, ситуація в водопровідному господарстві стабільна і повністю контрольована.

«Напередодні ремонтники, під керівництвом бригадира Андрія Задорожного, на вулиці Івана Піддубного виконали профілактичні заходи в оглядовому колодязі без відключення мешканців від водопостачання. У провулку Ботанічному замінили технічно зношену ділянку трубопроводу, а в провулку Інженерному були проведені підготовчі роботи до встановлення нової запірно-регулюючої арматури. Також в Олексіївському житловому масиві займалися благоустроєм територій», - повідомив Андрій Целогородцев.

За його словами, велика увага приділяється заміні аварійних ділянок мереж і в поточному році вже оновлено 260 метрів водоводів різних діаметрів. Також на особливому контролі – надійна робота пожежних гідрантів. Цього року районні бригади замінили 33 засоби пожежогасіння.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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