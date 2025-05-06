    
Главная Новини Харкова Армія На Харківському напрямку ворог атакував дронами та авіаударами, зазнав втрат у живій силі й техніці
06.05.2025  12:46   Рита Парфенова

На Харківському напрямку ворог атакував дронами та авіаударами, зазнав втрат у живій силі й техніці

За минулу добу російські війська здійснили понад 670 обстрілів і застосували 114 дронів-камікадзе та 7 авіабомб. Українські захисники знищили 81 окупанта та майже 100 одиниць техніки.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 6 травня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Протягом минулої доби ворог здійснив 3 авіаційні удари з використанням 7 керованих авіабомб (КАБ), а також застосував 114 дронів-камікадзе. Загалом позиції українських оборонців були обстріляні 671 раз.

Особливо напруженою залишалась ситуація поблизу Вовчанська, де російські війська чотири рази намагались атакувати позиції українських сил.

Сили оборони України продовжують активно знищувати живу силу, техніку й озброєння окупантів. За добу росіяни втратили 81 військовослужбовця, з яких 36 – безповоротно.

Також було знищено або пошкоджено 99 одиниць техніки й озброєння, зокрема:

  • 1 артилерійську систему;
  • 16 автомобілів;
  • 72 безпілотники;
  • 2 комплекси радіоелектронної боротьби;
  • 8 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські військові знищили 79 укриттів для особового складу та місце зберігання боєприпасів противника.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано дев’ять боєзіткнень і серію авіаударів по цивільній інфраструктурі.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Армія Окупанти атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська і Загризового, завдано авіаударів по кількох населених пунктах 05.05 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках за добу відбито 12 атак ворога 04.05 Армія На Харківщині ворог намагався прорвати оборону: тривають бої в районах Глушківки та Новоосинового
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 