06.05.2025 12:46 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ворог атакував дронами та авіаударами, зазнав втрат у живій силі й техніці

За минулу добу російські війська здійснили понад 670 обстрілів і застосували 114 дронів-камікадзе та 7 авіабомб. Українські захисники знищили 81 окупанта та майже 100 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 6 травня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Протягом минулої доби ворог здійснив 3 авіаційні удари з використанням 7 керованих авіабомб (КАБ), а також застосував 114 дронів-камікадзе. Загалом позиції українських оборонців були обстріляні 671 раз.

Особливо напруженою залишалась ситуація поблизу Вовчанська, де російські війська чотири рази намагались атакувати позиції українських сил.

Сили оборони України продовжують активно знищувати живу силу, техніку й озброєння окупантів. За добу росіяни втратили 81 військовослужбовця, з яких 36 – безповоротно.

Також було знищено або пошкоджено 99 одиниць техніки й озброєння, зокрема:

1 артилерійську систему;

16 автомобілів;

72 безпілотники;

2 комплекси радіоелектронної боротьби;

8 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські військові знищили 79 укриттів для особового складу та місце зберігання боєприпасів противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано дев’ять боєзіткнень і серію авіаударів по цивільній інфраструктурі.