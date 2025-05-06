06.05.2025 09:18 Рита Парфенова

Окупанти атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська і Загризового, завдано авіаударів по кількох населених пунктах

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано дев’ять боєзіткнень і серію авіаударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби російські війська здійснили чотири спроби штурму в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу населених пунктів Загризове, Новоосинове та Глушківка. Українські сили оборони відбили всі спроби прориву.

Окрім того, противник завдав авіаударів по території Харківщини, зокрема по Золочеву, Козачій Лопані та Підлиману.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.