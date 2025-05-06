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06.05.2025  08:41   Рита Парфенова

У Харкові внаслідок атаки «Шахедів» спалахнули шість пожеж, пошкоджено ринок, будинки та авто (фото)

Масована атака дронів по Харкову спричинила масштабні пожежі в чотирьох районах міста, пошкоджено понад сотню об’єктів.

Наслідки атаки «Шахедів» у Харкові: шість пожеж, зруйновані ринок і житло

Уранці 6 травня Харків зазнав масованого удару дронами-камікадзе типу «Шахед». Ворожі безпілотники атакували місто кількома хвилями, що спричинило шість масштабних пожеж у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах.

Наслідки атаки «Шахедів» у Харкові: шість пожеж, зруйновані ринок і житло

У Шевченківському районі через уламки БпЛА зайнявся дах приватного будинку – вогонь охопив площу близько 400 кв. м.

Наслідки атаки «Шахедів» у Харкові: шість пожеж, зруйновані ринок і житло

У Київському районі зафіксовано пожежу на ринку: вигоріли 20 торговельних об'єктів, ще близько 90 пошкоджені. Також у цьому районі зайнялася будівля ресторану площею 700 кв. м.

Наслідки атаки «Шахедів» у Харкові: шість пожеж, зруйновані ринок і житло

У Холодногірському районі внаслідок падіння дрона постраждали кіоск, будівля та три автомобілі, пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. 

В Індустріальному районі горіли автомобіль та дерево, вибуховою хвилею пошкоджено виробничу будівлю.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.

За попередніми даними, постраждали чотири особи.

На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки, поліцейські та комунальні служби.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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