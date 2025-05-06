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06.05.2025  08:17   Рита Парфенова

Видео наслідків масованого обстрілу міста Харкова показали в прокуратурі

6 травня, з третьої години ночі до п'ятої ранку Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ворожі «Шахеди» влучили по кількох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, ресторан, автомобілі. На ринку «Барабашово» знищено понад 90 торговельних об'єктів. Постраждали четверо людей, тривають рятувальні роботи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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