Видео наслідків масованого обстрілу міста Харкова показали в прокуратурі

6 травня, з третьої години ночі до п'ятої ранку Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе.
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворожі «Шахеди» влучили по кількох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, ресторан, автомобілі. На ринку «Барабашово» знищено понад 90 торговельних об'єктів. Постраждали четверо людей, тривають рятувальні роботи.
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Емоції можуть заважати тверезо мислити. Краще уникати спонтанних рішень, особливо у фінансах.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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