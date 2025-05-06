06.05.2025 07:50 Рита Парфенова

Масована атака шахедів по Харкову: на ТЦ «Барабашово» в Харкові знищено понад 90 магазинів (фото)

Під час нічної атаки дронів по Харкову постраждав один із секторів ринку «Барабашово». Знищено три торговельні блоки нового дитячого майданчика, пошкоджено ще близько 100 магазинів.

Унаслідок ворожого удару по Харкову серйозних руйнувань зазнав один із секторів торговельного центру «Барабашово», повідомляє РЕДПОСТ. За словами віце-президента концерну «АВЕК та Ко» Олександра Макаренка, вибух і подальше загоряння сталися близько 5-ї ранку. Це вже другий приліт по ринку з початку року.

За його словами, удар припав на новий майданчик дитячого ринку. Вогонь повністю знищив три торговельні блоки — це близько 90 магазинів. Ще майже сотню торговельних точок пошкоджено: у них вибиті вікна, деформовані ролети та стіни.

Наразі триває оцінка збитків, розбір завалів та заходи з безпеки на місці прильоту. Всі постраждалі підприємці будуть переселені до нових торговельних точок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.