    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Масована атака шахедів по Харкову: на ТЦ «Барабашово» в Харкові знищено понад 90 магазинів (фото)
06.05.2025  07:50   Рита Парфенова

Масована атака шахедів по Харкову: на ТЦ «Барабашово» в Харкові знищено понад 90 магазинів (фото)

Під час нічної атаки дронів по Харкову постраждав один із секторів ринку «Барабашово». Знищено три торговельні блоки нового дитячого майданчика, пошкоджено ще близько 100 магазинів.

Удар по ТЦ «Барабашово» в Харкові

Унаслідок ворожого удару по Харкову серйозних руйнувань зазнав один із секторів торговельного центру «Барабашово», повідомляє РЕДПОСТ. За словами віце-президента концерну «АВЕК та Ко» Олександра Макаренка, вибух і подальше загоряння сталися близько 5-ї ранку. Це вже другий приліт по ринку з початку року.

Удар по ТЦ «Барабашово» в Харкові

За його словами, удар припав на новий майданчик дитячого ринку. Вогонь повністю знищив три торговельні блоки — це близько 90 магазинів. Ще майже сотню торговельних точок пошкоджено: у них вибиті вікна, деформовані ролети та стіни.

Удар по ТЦ «Барабашово» в Харкові

Наразі триває оцінка збитків, розбір завалів та заходи з безпеки на місці прильоту. Всі постраждалі підприємці будуть переселені до нових торговельних точок.

Удар по ТЦ «Барабашово» в Харкові

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.

Удар по ТЦ «Барабашово» в Харкові

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події Видео наслідків масованого обстрілу міста Харкова показали в прокуратурі 06.05 Надзвичайні події Атака "Шахедами" по Харкову: пошкоджені будинки, ресторан і авто, є постраждалі (фото) 05.05 Надзвичайні події У Куп’янську російський FPV-дрон влучив у цивільне авто — поранено 70-річного чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 