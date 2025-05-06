Атака "Шахедами" по Харкову: пошкоджені будинки, ресторан і авто, є постраждалі (фото)

На світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на світанку 6 травня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе типу «Шахед». За інформацією ХОВА, місто атакували 20 БпЛА кількома хвилями. Атака тривала понад дві години. На місцях влучань виникли пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури.
У Шевченківському районі через падіння уламків безпілотника зайнявся дах і кімната приватного будинку — вогонь охопив близько 100 квадратних метрів.
У Холодногірському районі зафіксовано пряме падіння ворожого дрона — згорів автомобіль, ще один безпілотник влучив у землю, пошкодивши житловий будинок.
У Київському районі внаслідок удару дрона спалахнула будівля ресторану.
В Індустріальному районі уламки дрона та вибухова хвиля пошкодили автомобіль, що також загорівся.
Наразі над ліквідацією наслідків працюють рятувальні служби.
За попередніми даними, поранення та стресову реакцію отримали четверо людей — 71-річний чоловік, 52-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 59 і 44 роки. Їм надається необхідна медична допомога.
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