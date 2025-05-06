06.05.2025 07:37 Рита Парфенова

Атака "Шахедами" по Харкову: пошкоджені будинки, ресторан і авто, є постраждалі (фото)

На світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ, на світанку 6 травня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе типу «Шахед». За інформацією ХОВА, місто атакували 20 БпЛА кількома хвилями. Атака тривала понад дві години. На місцях влучань виникли пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури.

У Шевченківському районі через падіння уламків безпілотника зайнявся дах і кімната приватного будинку — вогонь охопив близько 100 квадратних метрів.

У Холодногірському районі зафіксовано пряме падіння ворожого дрона — згорів автомобіль, ще один безпілотник влучив у землю, пошкодивши житловий будинок.

У Київському районі внаслідок удару дрона спалахнула будівля ресторану.

В Індустріальному районі уламки дрона та вибухова хвиля пошкодили автомобіль, що також загорівся.

Наразі над ліквідацією наслідків працюють рятувальні служби.

За попередніми даними, поранення та стресову реакцію отримали четверо людей — 71-річний чоловік, 52-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 59 і 44 роки. Їм надається необхідна медична допомога.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом позаминулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.