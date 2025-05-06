06.05.2025 07:30 Рита Парфенова

6 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.

Свято у 1992 році заснувала директорка британської групи ''Diet Breakers' Меррі Еванс Янг. Свого часу британка стала жертвою анорексії через знущання в школі. Втім їй вдалося подолати цей небезпечний стан.

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6 травня в Україні відзначають День піхоти. Це свято було запроваджене указом президента Петра Порошенка 19 квітня 2019 року, його відзначатимуть вже вп’яте.



В указі про заснування свята сказано, що цей захід спрямований на вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин та підрозділів, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.



6 травня було обране для святкування Дня піхоти, бо в цей день у 1648 році козаки здобули перемогу в битві біля Жовтих Вод. Це була перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.



За старим стилем 6 травня відзначалося релігійне свято — День Георгія Побідоносця, або Юрія Змієборця — одного з покровителів українського війська.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять праведного Іова Почаївського. У народі його прозвали Іов-горошник.

Сьогодні віряни моляться до преподобного Іова Почаївського, просячи зцілення від тяжких хвороб, захисту від зла та допомоги в біді. Його також вважають покровителем урожаю гороху — сіяти його варто лише ввечері, щоб не побачили горобці.

Є давня традиція — пройтися босоніж по ранковій росі. Вона вважається цілющою: лікує суглоби й повертає спокійний сон.

Церква застерігає від сварок, заздрощів, ліні та жорстоких слів. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.



За Юліанським календарем, 6 травня православна церква вшановує пам’ять святого Георгія Побідоносця, якого вважають покровителем воїнів.



Наші предки вважали, що ранкова роса цього дня має особливу цілющу силу. Тому намагалися до сходу сонця вмитися росою, щоб позбавитися хвороб.

Що не можна робити:

влаштовувати бурхливі вечірки;

лаятись, пліткувати і бажати іншим зла;

шити, в’язати, вишивати;

стригти волосся.

Також цього дня

В 1626 голландський поселенець Петер Мінуїт купив острів Манхеттен у споконвічних американців за скляні намисто, що стоять близько 25 доларів.



1840 – англійська пошта почала використовувати поштові марки. Королева Англії ввела в обіг перші у світі поштові марки – чорну однопенсову та синю двопенсову, обидві з профілем королеви Вікторії.



1856 – народився Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр і психолог, засновник засновник теорії та методу лікування неврозів, названого психоаналізом і став одним із найвпливовіших психологічних навчань ХХ ст.



1861 – народився Рабіндранат Тагор, індійський письменник, поет, композитор, художник, громадський діяч. Він став першим серед неєвропейських, хто був удостоєний Нобелівської премії з літератури (1913).



1872 – у Англії заснували футбольний Кубок.



1895 – народився Рудольф Валентино (Родольфо П'єтро Філіберто Рафаелло Гульєльмі), американський актор, який дав кіноглядачам досконалий зразок латинського коханця. Цитата: «Я не люблю жінок, які знають надто багато».



1916 – у США відбулося перше спілкування за допомогою радіотелефону між берегом та кораблем. Капітан корабля New Hampshire отримав від керівництва військового флоту вказівки про подальші дії.



1952 – народився Крістіан Клав'є, французький актор, сценарист та продюсер («Прибульці», «Астерікс та Обелікс»).



1953 - американський хірург Джон Гіббон вперше успішно застосував апарат "штучне серце - легені" при операції на відкритому серці.



1961 – народився Джордж Клуні, американський кіноактор (телесеріал «Швидка допомога», «Від заходу сонця», «Одинадцять друзів Оушена», «Нащадки» та ін.).



1990 – відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією.

1991 – український легкоатлет-шестовик Сергій Бубка встановив світовий рекорд у Японії, взявши висоту 6 метрів 7 сантиметрів. І став першою у світі людиною, яка стрибнула вище шести метрів.



1992 – прийнято конституцію республіки Крим.

1994 – відбулася церемонія введення в експлуатацію однієї з найбільших будівель ХХ століття – транспортного тунелю під протокою Ла-Манш, що поєднав Британські острови з континентальною Францією. Тунель був урочисто відкритий лідерами країн-учасниць – королевою Великобританії Єлизаветою II та президентом Франції Франсуа Міттераном.



2023 – коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

У Харкові

1995 року ввели в експлуатацію ділянку третьої, Олексіївської лінії. В експлуатацію здали п'ять станцій: «Метробудівників», «Площа Повстання» (зараз – «Захисників України»), «Архітектора Бекетова», «Держпром», «Наукова», довжина лінії склала 6,95 кілометрів.



Спорудження лінії почалося 1984 року. Будівельні та підготовчі роботи було розпочато на всіх об'єктах першої черги від станції «Плехановська» (нині «Метробудівників») до станції «Проспект Леніна» (нині «Наукова»), та ще 4 станціях від «Ботанічного саду» до «Проспекту Перемоги».



За планом 1984 року, ділянку лінії від станції "Проспект Леніна" до станції "Проспект Перемоги" передбачалося здати однією чергою в 1993 році. Однак насправді відкриття останньої станції було відкладено на 23 роки і відбулося у 2016 році.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Варвара, Діонісій, Парфеній.

за Юліанським календарем: Анатолій, Валерій, Валерія, Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Олександра, Опанас, Софія, Ян.